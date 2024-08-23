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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Международная изоляция положительно сказалась на российских игроках: как можно пользоваться отстранением России от еврокубков

23 Августа 2024 • 10:31 Комментировать (3)

Эта тема, несомненно, является животрепещущей для любого болельщика. Влияет ли данный фактор? Конечно влияет. И даже сильно. Но главный вопрос – хорошо или плохо. Сделаю небольшой спойлер – всё зависит от российской футбольной общественности. Как она использует это обстоятельство – так и будет развиваться футбол в стране.

Главный минус заключается в том, что с отсутствием еврокубков и официальных матчей сборной мы потеряли элемент азарта. Как будто стало больше обыденности, а яркость ушла на второй план.

Второй минус – из-за отсутствия еврокубков некоторые команды могут быть чуть менее амбициозны, чем было раньше. В большей мере это касается середняков. Теперь они не так стремятся бороться за пятое место, чтобы сыграть в Лиге Европы. Сейчас нет разницы, пятое или восьмое место занять. Данная ситуация привела к тому, что у нас одной интригой стало меньше.

С другой стороны, бан снизил градус нервозности у некоторых тренеров, особенно у Валерия Карпина и Сергея Семака. Вряд ли в обычной ситуации Валерий Георгиевич мог бы рассчитывать на совмещение поста главного тренера в «Ростове» и сборной. Да и если бы в тех стыках он не прошёл бы Польшу, а потом и шведов, то стул под Карпиным зашатался бы. Считаю, что с первым оппонентом, что со вторым, шансы у россиян были 50 на 50. Получается, что если нет официальных матчей для сборной, то нет изначально причин снимать главного тренера с должности. Кажется, Карпину данная ситуация выгодна, но нет. Во-первых, он амбициозный человек, который любит принимать вызовы. Во-вторых, если нет важных стартов для национальной команды, то у тренера нет возможности себя проявить.

Что касается Семака, то отсутствие Лиги чемпионов для него как камень с души. Ведь мы помним, что еврокубки у Сергея Богдановича не шли. Возможно, в 2022 году он в глубине души и рад был, что не нужно играть в ЛЧ. Сейчас же всё иначе. Во-первых, Сергей Богданович уже окончательно закрепился в должности главного тренера. Во-вторых, он наверняка захочет закрыть гештальт еврокубков. В-третьих, ему нужен новый вызов.

Есть от этой ситуации и плюс, он в том, что российские футболисты будут пытаться закрепиться в сильнейших чемпионатах Европы, но при этом явление это не будет столь массовым, каким оно было в начале 90-х. И игроки будут стараться уезжать в сильные клубы, где есть еврокубки. И не будет такого, что человек хочет уехать ради того, чтобы уехать.

Ну и главный плюс – отсутствие необходимости в сиюминутном результате. У тренеров появилось больше возможностей реализовывать свои идеи, да и доверять молодым можно больше. Считаю, что отсутствием нервозности нужно правильно воспользоваться.

Жизнь зачастую подкидывает нам разные ситуации. И очень важно то, как на них реагировать. Только из исхода реакции можно будет сказать, хорошая была ситуация или нет.

Антон Карасевич

Что вы думаете о том, что российские клубы не играют в еврокубках?
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Комментарии (3) Все комментарии
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Vandalism
23 Августа 2024 в 11:19
Какие плюсы, вы совсем уже в помойку пропагандистскую превратились чтоль? Скоро начнете писать о крахе доллара и про пользу санкций. Нравится вам в болоте сидеть в изоляции от всего мира и подмахивать власти этой, ну хоть нам лапшу на уши не вешайте
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One Live
23 Августа 2024 в 10:37
ПАОК просто гранд европейского футбола! Автор заканчивай экспериментировать с тяжелыми наркотиками)
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One Live
23 Августа 2024 в 10:36
Про Сережу очень смешно))) Если бы Россию не отстранили от ЕК, то Сережа бы давно тренировал Факел)))
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