Семак заявил, что Глушенков не может тренироваться

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждение полузащитника команды Максима Глушенкова. Игрок травмировал руку в недавнем поединке с подмосковными «Химками» (1:1).
«Травма не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. Первое время - никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на её заживление», - передает слова главного тренера «Матч ТВ».
Следующий матч в чемпионате России «Зенит» проведет против московского «Спартака» на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Бан пользователя