Сычёв оценил работу Лички в «Динамо»

«Динамо» - тренерская команда, влияние Марцела хорошо видно. Интересно наблюдать за молодыми игроками, которые делают разницу. Это говорит о правильно выстроенной вертикали и доверии со стороны тренера», - передает слова Сычёва Metaratings.ru.