Сычёв оценил работу Лички в «Динамо»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал работу главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.
«Динамо» - тренерская команда, влияние Марцела хорошо видно. Интересно наблюдать за молодыми игроками, которые делают разницу. Это говорит о правильно выстроенной вертикали и доверии со стороны тренера», - передает слова Сычёва Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» набрало 12 баллов после пяти туров. В ближайшем поединке Премьер-лиги московская команда на домашнем стадионе «ВТБ Арена» встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 25 августа.
Бан пользователя