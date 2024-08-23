Футболист «Спартака»: «У Глушенкова нет никакого феномена»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением об игре атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Он всегда был хорошим игроком. Просто где‑то адаптироваться тяжелее, где‑то легче. В любом случае он растет и прогрессирует. У него нет никакого феномена. Все и до этого видели, какие у него задатки», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Глушенков перешел в «Зенит» из столичного «Локомотива» этим летом. Полузащитник принял участие в семи поединках петербургского клуба, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
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