Футболист «Спартака»: «У Глушенкова нет никакого феномена»

«Он всегда был хорошим игроком. Просто где‑то адаптироваться тяжелее, где‑то легче. В любом случае он растет и прогрессирует. У него нет никакого феномена. Все и до этого видели, какие у него задатки», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».