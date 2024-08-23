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Угаров дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

23 Августа 2024 • 09:30 Комментировать

В матче шестого тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле встретится со столичным «Спартаком». Об этом поединке высказался бывший игрок питерцев Денис Угаров.

«Будет закрытый футбол, никто не захочет терять очки, и в итоге сыграют вничью. «Зенит» потерял двух ключевых игроков, так что ничья будет хорошим результатом и для петербуржцев, и для «Спартака», - передает слова Угарова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут первыми, а гости – четвертыми.

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