Стрепетов: «Спартак» приедет в Петербург за победой»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Безусловно, «красно-белые» играют сейчас очень симпатично, атаку команды все хвалят. Они приедут в Петербург играть на победу, все отмечают, что у Семака не хватит резерва», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что поединок против «Спартака» пропустят лидеры «Зенита» Максим Глушенков и Маркус Вендел.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 24 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.