Экс-игрок «Спартака» - о Соболеве: «Правильно сделали, что отстранили»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился мыслями о ситуации нападающего Александра Соболева в стане «красно-белых». Игрока отстранили от тренировок с командой.
«Правильно сделали, что отстранили. Если бы был Олег Иванович, то отчислил бы сразу. Но сейчас такая проблема с контрактами, что человека нельзя отчислить. Теперь контракт подписывают и футболист - недотрога», - передает слова Хлестова «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось об интересе к Соболеву со стороны петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне Премьер-лиги нападающий провел всего одну встречу.
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