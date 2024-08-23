Экс-игрок «Спартака» - о Соболеве: «Правильно сделали, что отстранили»

«Правильно сделали, что отстранили. Если бы был Олег Иванович, то отчислил бы сразу. Но сейчас такая проблема с контрактами, что человека нельзя отчислить. Теперь контракт подписывают и футболист - недотрога», - передает слова Хлестова «Спорт-Экспресс».