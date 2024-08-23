Колосков: «Дзюба известный футболист, но не более»

«Дзюба известный футболист, но не более. Он побил рекорд Веретенникова и это останется в истории. Не знаю, найдутся ли клубы, которые будут готовы платить Дзюбе хорошие деньги», - передает слова Колоскова телеканал «Матч ТВ».