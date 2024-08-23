Колосков: «Дзюба известный футболист, но не более»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о дальнейшей карьере бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Дзюба известный футболист, но не более. Он побил рекорд Веретенникова и это останется в истории. Не знаю, найдутся ли клубы, которые будут готовы платить Дзюбе хорошие деньги», - передает слова Колоскова телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив». 36-летний нападающий покинул «железнодорожников» по завершении прошлого сезона и сейчас является свободным агентом.
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