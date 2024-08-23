Титов высказался о работе Станковича в «Спартаке»

«Я вижу, как Станкович общается с футболистами. Это самое главное. Они ему доверяют, они ему верят. Он сам большой футболист, знает, как общаться с ребятами. Это теплые, добрые отношения», - приводятся слова Титова в бусти-аккаунте журналиста Сергея Егорова.