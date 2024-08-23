Титов высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о работе главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.
«Я вижу, как Станкович общается с футболистами. Это самое главное. Они ему доверяют, они ему верят. Он сам большой футболист, знает, как общаться с ребятами. Это теплые, добрые отношения», - приводятся слова Титова в бусти-аккаунте журналиста Сергея Егорова.
Под руководством сербского специалиста «красно-белые» набрали десять очков в пяти турах чемпионата России. В следующем поединке Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».
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