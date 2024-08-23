Губерниев назвал точный счёт матча «Зенит» - «Спартак»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о центральном матче шестого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Для «Спартака» это настоящая проверка. Команда выглядит неплохо, но соперники у «красно‑белых» на старте были податливыми. «Зенит» по составу лучше «Спартака». Я ставлю на результативную ничью. Допустим, 2:2», - передает слова Губерниева телеканал «Матч ТВ».

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 24 августа. Начало принципиального поединка запланировано в 17:30 по московскому времени.