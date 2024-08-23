Глава «Зенита» Медведев ответил, чего ждёт от «Спартака»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался относительно предстоящего поединка с московским «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги.
«Чего вы жду от «Спартака»? Ничего. Почему раскрыл все карты по травмированным футболистам? Это не травмы, это объективная информация», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Центральный матч шестого тура состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Спартак» занимает четвертое место.
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