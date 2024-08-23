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Кокорин рассказал об отказе Дзюбы

23 Августа 2024 • 08:12 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин поведал о том, что его бывший одноклубник Артём Дзюба отказался от переезда на Кипр.

«Хотел бы видеть Дзюбу на Кипре? А он отказался к нам приезжать - у него был вариант. Мы два раза такой шанс не даем», - передает слова нападающего Sport24.

Напомним, что Кокорин выступает в чемпионате Кипра за клуб «Арис».

Последним местом работы 36-летнего Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул на правах свободного агента. Сейчас нападающий находится без команды. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Артём сыграл 21 матч, забил четыре гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Артём Дзюба арис лимасол ещё теги
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