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​Тарханов: «Трансфер Барко оправдывает ожидания»

23 Августа 2024 • 03:30 Комментировать

Известный отечественный специалист Александр Тарханов прокомментировал успехи Эсекьеля Барко из московского «Спартака». Тарханов считает его достойной заменой для бывшего нападающего московского клуба Квинси Промеса. Он заявил, что считает переход оправданным.

- Пока трансфер Барко оправдывает ожидания. Эсекьель похож на игрока, который сможет заменить Промеса. Он не боится брать игру на себя, - цитирует слова Тарханова «РБ Спорт».

Барко обошёлся московскому «Спартаку» в 14 миллионов евро. Прежним клубом аргентинца был «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне он забил уже два гола.


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Спартак Москва Александр Тарханов Эсекьель Барко ещё теги
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