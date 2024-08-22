Чанов: «Только Круговой стал настоящим усилением для ЦСКА летом»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил летнюю трансферную кампанию «армейцев». По его мнению, только лишь один игрок реально усилил состав клуба и смог полностью адаптироваться в составе.

«Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление. Видно, что он всё больше притирается к команде. Думаю, только он пока из новичков действительно усилил состав, Жемалетдинов и Койта пока адаптируются», - делится Чанов для Legalbet.

Напомним, что ЦСКА после пяти прошедших туров сезона Российской премьер-лиги идёт на седьмом месте турнирной таблицы лишь с семью баллами в активе.