Деменко: «В матче «Зенита» и «Спартака» фаворита нет»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о матче «Зенита» и «Спартака». Одна из самых интригующих игр первого круга сезона РПЛ пройдёт 24 августа, это грядущая суббота.

«На победу в подобных играх могут претендовать и питерцы, и москвичи. Там каждый будет стараться показать максимум. Мне тяжело сказать, какая команда смотрится предпочтительнее, но играй «Зенит» полным составом – поставил бы на их победу», - говорит Деменко для Betonmobile.

Напомним, что «Зенит» подойдёт к матчу без ключевых игроков в лице Максима Глушенкова и Маркуса Вендела.

«Спартак» на протяжении шести последних матчей при Деяне Станковиче не проигрывает, у «Зенита» в принципе пока нет поражений в новом сезоне.