Форвард тель-авивского «Маккаби» Дор Тургеман – не единственный вариант усиления атаки московского ЦСКА этим летом. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у столичного клуба есть варианты поинтереснее.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продолжает переговоры с «Маккаби» по футболисту, однако армейский клуб намерен сбить цену на игрока.

Напомним, что ЦСКА этим летом понёс ощутимую потерю в нападении, клуб покинул форвард и воспитанник Фёдор Чалов. После пяти прошедших туров Российской премьер-лиги у подопечных Марко Николича лишь седьмое место турнирной таблицы и семь набранных очков.