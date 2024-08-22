Один из лидеров «Краснодара», полузащитник Эдуард Сперцян готов остаться в команде. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Сперцян и форвард Джон Кордоба уведомили «Краснодар» о желании покинуть команду этим летом. Однако эта новость не соответствуют действительности, футболист готов оставаться в клубе. При этом, если поступит предложение от серьёзного европейского клуба, полузащитник сборной Армении действительно может покинуть «Краснодар».

«Краснодар» ещё ни разу не проигрывал в рамках РПЛ и Кубка России в новом футбольном сезоне. В рамках Премьер-лиги у «быков» пятое место и девять очков в активе.