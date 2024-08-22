Березовский: «Такими людьми, как Шунин, нужно дорожить»

Этим летом голкипер Антон Шунин не продлил контракт с родным московским «Динамо» стал свободным агентом. Бывший вратарь «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский высказался по поводу неопределённого пока что будущего Шунина.

«Видимо, хотел и дальше играть, карьеру продлить всегда хочется, но руководство клуба видит как-то иначе эту ситуацию. Клубу стоит вернуть Антона, он предан «Динамо» на протяжении всей карьеры. Такими, как он, нужно дорожить», - говорит Березовский с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил бывший вратарь, он очень надеется, что Шунин обретёт в «Динамо» какую-нибудь новую должность.

Шунину предложили должность в «Динамо»