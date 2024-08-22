Два ключевых игрока «Краснодара», полузащитник Эдуард Сперцян и форвард Джон Кордоба уведомили свой клуб о желании покинуть состав этим летом. Новостью делится Armenie Football.

Тем не менее, как отмечает источник, «Краснодар» уже даже нашёл потенциальных кандидатов на замену Сперцяну и Кордобе, если те всё же решат покинуть клуб.

По итогу прошлого сезона оба игрока в составе «быков» стали серебряными призёрами РПЛ. В новом сезоне «Краснодар» пока что не проигрывает во всех турнирах.

Ранее Кордоба не исключил вариант, что покинет «быков» этим летом в оставшуюся часть трансферного окна.