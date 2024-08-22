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Сердеров: «Из тех, с кем сыграли, «Локомотив» наиболее на ходу»

22 Августа 2024 • 20:23 Комментировать

Махачкалинское «Динамо» проводит свой первый сезон в рамках Российской премьер-лиги. Форвард клуба Сердер Сердеров рассказал, кто из соперников динамовцев его наиболее впечатлил.

«Со всеми можно играть. Из тех, с кем сыграли, «Локомотив» наиболее на ходу сейчас», - говорит нападающий телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» всего лишь в одном очке отставания от первого места, у клуба 12 баллов.

«Динамо» же идёт на 11-м месте, в активе команды после понедельничной победы над «Ахматом» набралось пять баллов. В шестом туре «Динамо» предстоит встреча с казанским «Рубином» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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