Дуглас Сантос – о потерях «Зенита»: «У нас есть и другие футболисты»

Лидер питерского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о потерях своей команды перед важнейшим матчем со «Спартаком». Играть коллективам предстоит в Питере в эту субботу, 24 августа в рамках шестого тура сезона Российской премьер-лиги.

«Мы прекрасно знаем, как важны для команды эти игроки, но у нас есть и другие футболисты, составляющие важную часть команды. Они заменят выбывших с двойными энергией и желанием», - говорит Сантос для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что не сможет помочь «Зениту» в грядущей игре травмировавший руку Максим Глушенков. Также не сыграет Маркус Вендел, важный игрок центра поля.