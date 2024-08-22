Оздоев – в старте ПАОКа на матч Лиги Европы, Чалов остался на скамейке

Вечером 22 августа на стадионе «Тумба» в Салониках ПАОК ожидает встреча с ирландским клубом «Шэмрок Роверс». Команды сыграют в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы.

В стартовом составе ПАОКа оказался российский хавбек Магомед Оздоев. Его соотечественник, нападающий Фёдор Чалов остался на скамейке запасных.

Напомним, что в минувшие выходные Чалов уже сыграл за ПАОК в первом туре чемпионата Греции и отметился полезным действием, заработав 11-метровый удар.

Текстовая трансляция матча ПАОК – «Шэмрок Роверс» пройдёт на нашем портале. До стартового свистка остаётся менее часа!