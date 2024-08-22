Дуглас Сантос: «Игра в обороне – одна из самых сильных наших сторон»

Бразильский защитник и лидер «Зенита» Дуглас Сантос высказался о грядущем дерби против московского «Спартака» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. По мнению Сантоса, козырем питерской команды в этой игре будет оборона.

«Если мы продолжим играть так же и еще более агрессивно, но в рамках правил — это будет краеугольным камнем для итогового успеха. Игра в защите – одна из самых сильных наших сторон, мы должны доказать это в субботу», - говорит Сантос для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что дерби двух столиц назначено на субботу, 24 августа. Питерский клуб с 13 баллами лидирует в таблице РПЛ, «Спартак» с 10 баллами занимает четвёртое место.