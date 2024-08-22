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Борис Игнатьев отказался давать прогноз на битву «Зенита» и «Спартака»

22 Августа 2024 • 19:29 Комментировать

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о битве шестого тура РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Сразятся команды в рамках шестого тура чемпионата России в грядущие выходные.

«Не надо прогноз на эту игру. Она будет очень интересной, с хорошим внутренним содержанием. Не исключаю, что с драматизмом… Всем хочется победить. Голов будет немного, но они обязательно будут», - говорит Игнатьев с Bobsoccer.

Напомним, «Зенит» впервые потерял очки в сезоне в пятом туре, сыграв вничью с «Химками» (1:1). «Спартак» же не проигрывает на протяжении последних шести официальных матчей, что можно занести столичному клубу в актив.

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