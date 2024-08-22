Сычёв: «Наверное, проблемы «Крыльев» в кадровом вопросе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о неудачах самарских «Крыльев Советов» на старте сезона. Команда Игоря Осинькина победила лишь один раз, а в шести остальных официальных матчах уступила соперникам.

«Я полагаю, что дело в кадровом вопросе. Клуб постоянно покидают лидеры, а их тяжело, учитывая возможности «Крыльев», заменять», - делится Сычёв с Metaratings.

Как добавил Сычёв, ему хочется, чтобы у самарского клуба скорее всё наладилось.

Напомним, что в рамках шестого тура РПЛ «крылышкам» предстоит сыграть против дома против «Пари НН». В турнирной таблице у «Крыльев» три очка и 14 место.