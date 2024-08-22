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Сычёв: «Результаты «Химок» не удивляют»

22 Августа 2024 • 18:56 Комментировать

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв высказался о подмосковных «Химках». Этот клуб поднялся в прошлом сезоне обратно в РПЛ из Мелбет-Первой лиги, выиграв второй по значимости российский дивизион.

«В команде собрались отличные кадры, за лето состав «Химок» изменился. К политике команды на трансферном рынке все скептически относились, назвывая клуб сборной пенсионеров. Однако ребята показывают качество», - делится Сычёв для Metaratings.

Напомним, что рулевых «Химок» является испанец Франк Артига. У клуба 10-е место турнирной таблицы и пять очков. В прошлом туре подмосковному клубу удалось отобрать очки у «Зенита» дома (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Сычёв
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