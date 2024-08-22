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Колосков: «Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, но это не так»

22 Августа 2024 • 18:49 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.82 X 3.85 2 4.10
24.08 17:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о грядущем дерби двух столиц – «Зенит» в выходные принимает «Спартак». По мнению эксперта, «Спартак» может приятно удивить своих болельщиков в этом матче.

«Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, однако это не так. Не такой он и непобедимый. И у «Зенита» есть посредственные игры. А «Спартак» на ходу, но всё будет решаться на поле», - рассуждает Колосков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» в прошлом туре впервые в новом сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Химками» (1:1). Также в грядущем матче «Зениту» не поможет дорогостоящий новичок Максим Глушенков.

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