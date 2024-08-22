Колосков: «Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, но это не так»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о грядущем дерби двух столиц – «Зенит» в выходные принимает «Спартак». По мнению эксперта, «Спартак» может приятно удивить своих болельщиков в этом матче.

«Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, однако это не так. Не такой он и непобедимый. И у «Зенита» есть посредственные игры. А «Спартак» на ходу, но всё будет решаться на поле», - рассуждает Колосков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» в прошлом туре впервые в новом сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Химками» (1:1). Также в грядущем матче «Зениту» не поможет дорогостоящий новичок Максим Глушенков.