Титов – о Виллиане Жозе: «Давайте подождём»

Бывший спартаковец Егор Титов высказался об одном из летних новичков «красно-белых» Виллиане Жозе.

«Когда человек приезжает в таком возрасте, ему нужно время набрать форму. Я и не ждал, что это будет сразу яркий трансфер. Давайте подождём», - говорит Титов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Жозе по новостям СМИ приехал в Москву из Испании с лишним весом. Однако форвард работает над возвращением в лучшую форму. Последним клубом Жозе до перехода в «Спартак» был «Бетис» из испанской Примеры.

«Спартак» в грядущие выходные отправится в Питер, где сразится в шестом туре РПЛ с лидером таблицы – «Зенитом».