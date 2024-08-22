Болельщики ПАОКа признали Чалова лучшим игроком матча первого тура

В минувшие выходные ПАОК из Салоников играл против «Пансерраикоса» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Греции. Своего соперника ПАОК обыграл – 3:2, помог одержать победу в голевом матче удар с пенальти, который заработал Фёдор Чалов.

В итоге болельщики ПАОКа путём голосования признали Чалова лучшим игроком прошедшего матча. Набрал россиянин 49 процентов голосов.

Напомним, что Чалов перебрался в ПАОК этим летом из родного московского ЦСКА. Новый клуб Фёдора в прошлом сезоне стал чемпионом Греции. Также в ПАОКе уже год выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.