Кавазашвили: «Переживаю за Сафонова, он неправильно выбрал клуб»

Знаменитый советский голкипер Анзор Кавазашвили высказался о Матвее Сафонове. Летом голкипер сборной России перешёл из родного «Краснодара» в «ПСЖ».

«Думаю, он так и будет вторым номером. Сожалею, что он неправильно выбрал клуб. Ему надо было выбирать команду, где он постоянно играл бы в основном составе», - говорит Казавашвили с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, теперь российскому вратарю предстоит только ждать своего шанса и воспользоваться им.

Напомним, что Сафонов будет конкурировать в новом сезоне в парижском клубе с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее в «ПСЖ» в разговоре с Виталием Кафановым заявили, что довольны Сафоновым.