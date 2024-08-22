Кузьмичёв: «Прекрасно понимаю, почему «Локомотив» не отпускает Тикнизяна»

Экс-руководитель академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о Наире Тикнизяне. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «железнодорожники» не отпустили своего защитника в ныне кризисный испанский клуб – «Севилью».

«Я понимаю, почему «Локомотив» не отпустил Тикнизяна на таких условиях. Сезон в самом разгаре, а у клуба и так не самая большая обойма», - говорит Кузьмичёв для Metaratings.

Напомним, что «Локо» по итогу пяти первых туров РПЛ в новом сезоне делит второе место турнирной таблицы с московским «Динамо» и отстаёт от первого места всего лишь на один балл.

Как сообщал Карпов, «Севилья» хотела бы арендовать Наира.