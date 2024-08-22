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Губерниев: «Каждый день без футбола ставит крест на амбициях Дзюбы»

22 Августа 2024 • 17:52 Комментировать

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об Артёме Дзюбе. 36-летний форвард до сих пор после ухода из «Локомотива» не обрёл себе новый клуб.

«Каждый день, который Дзюба проводит вне какой‑либо команды, ставит крест на его амбициях где‑то поиграть. Ему надо как можно быстрее искать команду, годы уходят, а мастерство не должно застаиваться. По-прежнему в него верю», - говорит Губерниев с телеканалом «Матч ТВ».

Губерниев не исключил, что мы можем в будущем увидеть Дзюбу в Медиалиге или каком-то зарубежном чемпионате.

Напомним, что 22 августа Дзюба отметил своё 36-летие. С зимы 2023 года по это лето Артём был игроком московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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