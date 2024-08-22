К бывшему защитнику московского «Спартака» Леону Классену есть интерес от двух команд Российской премьер-лиги, об этом сообщает Metaratings. Предлагают игроку зарплату в 350 тыс. евро в год.

Правда, сам футболист настроен если и продолжить играть в РПЛ, то только в клубе из Москвы. Больше 24-летний игрок склоняется к поиску подходящего варианта в Европе.

Напомним, что Классен провёл в «Спартаке» два с половиной года, в клубе он появился зимой 2022 года. Сыграл в общей сумме за «красно-белых» в 32 матчах и дважды отличился голами. 27 июня пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что стороны клуба и игрока расторгли контракт.