Титов — о Джикии: Удивляет, что он ещё не нашёл себе команду

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о том, что экс-капитан столичного клуба Георгий Джикия до сих пор не нашёл себе новую команду.

Титов отметил, что его удивляет этот факт, но, вероятно, нет никаких вариантов, так как нет даже слухов. Также он пожелал Джикии побыстрее найти команду, чтобы он начал заниматься своей любимой работой.

«Карьеру он точно не закончит, нужно играть. Его представители найдут команду, как можно быстрее», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, что Джикии сейчас 30 лет. Последние 7,5 лет он выступал за столичный клуб, с которым становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.