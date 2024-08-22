В костромском «Спартаке» хотят видеть Дзюбу

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский высказался о возможном приглашении в команду нападающего Артёма Дзюбы, который на данный момент находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Локомотивом».

Спортивный функционер отметил, что ему было бы интересно подписать форварда, однако на данный момент мест в заявке нет.

«Дзюба, безусловно — гениальный футболист. Он очень сильный игрок. Думаю, Артем найдёт себе место в РПЛ, а к нам, наверное, ещё рано», — приводит слова Хотимского «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 22 августа, Дзюба отмечает своё 36-летие.