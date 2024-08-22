Колыванов поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и «Краснодаром»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграет против «Краснодара».

Наставник медийной команды «Тандем» игра «бело-голубых» в матче против «Крыльев Советов» (1:0) не впечатлила, так как было мало моментов и были небольшие скорости.

«Если «Динамо» хочет бороться с «Зенитом», как в прошлом сезоне, команде нужно обыгрывать «Краснодар». Но «быки» выиграли последние три матча, учитывая Кубок России, и приедут в Москву с хорошим настроением», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт в воскресенье, 25 августа.