Рабио стал самым дорогим свободным агентом в мире, Антон Миранчук – в десятке

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогостоящих игроков мира, которые на данный момент находятся без футбольного клуба.

На первом месте полузащитник сборной Франции Адриен Рабио, покинувший этим летом «Ювентус». Его стоимость оценивается в 35 млн евро. На втором месте покинувший недавно «Атлетико» Марио Эрмосо – 25 млн. Третье место сразу у нескольких игроков – это Юсуф Языджи, Антони Марсьяль и Мемфис Депай – они стоят по 10 млн.

К слову, в десятке рейтинга оказался бывший полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, у него 10-е место при оценочной стоимости в 6 млн евро.