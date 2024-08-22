Кокорин: Думаю, Дзюба ещё способен поиграть на высоком уровне

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о своём бывшем партнёре по питерскому «Зениту» Артёме Дзюбе.

Кокорин считает, что 36 лет не является пригвором для футбола, и если здоровье позволяет, то можно продолжать играть, главное, чтобы он выступал там, где ему самому хочется.

«Где Дзюба хочет, пусть там и продолжает. Думаю, Артём еще способен поиграть на высоком уровне», — приводит слова Кокорина Sport24.

Напомним, что сегодня, 22 августа, лучший бомбардир в истории чемпионата России отмечает своё 36-летие. На данный момент он находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом».