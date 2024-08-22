Умяров поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Игрок отметил, что не следит за отсутствием лидеров команды с берегов Невы, так как нужно отталкиваться от своей игры.

«Что будет у «Зенита» — это их проблемы. Мы должны думать о себе. Очень хочется прервать неудачную серию без побед в Петербурге», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

Напомним, что центральный матч шестого тура пройдёт в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени.