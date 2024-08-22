Защитник «Крыльев Советов» Галдамес: «Этот «Зенит» способен конкурировать с любой командой Европы»

Новичок самарских «Крыльев Советов» Томас Галдамес высказался о силе питерского «Зенита».

Чилийский защитник отметил, что если судить по тому, что он видел, то команда с берегов Невы является сильнейшим клубом в Российской премьер-лиге и одной из сильнейших на континенте.

«Они вкладывают большие деньги в классных футболистов, которые делают разницу на поле. Этот «Зенит» мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы», — приводит слова Галдамеса «Чемпионат».

Напомним, что после пяти туров нового сезона РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.