Габулов назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал главных конкурентов питерского «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Габулов выделил московский «Локомотив», который набрал неплохой ход, также столичное «Динамо» неплохо играет, да и у ЦСКА есть возможности.

«Сезон покажет, сейчас рано делать выводы. Кто стабильнее его проведет, тот и будет претендовать на чемпионство», — приводит слова Габулова Sport24.

Стоит отметить, что Габулов не назвал московский «Спартак», с которым команда с берегов Невы сыграет в ближайшем туре (24.08). «Зенит» лидирует в турнирной таблице после пяти туров.