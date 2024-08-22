Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против питерского «Зенита».

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белым» легко не будет, и команда с берегов Невы остаётся фаворитом несмотря на травмы лидеров, ведь у неё большая скамейка запасных, да и к тому же она будет играть при своих трибунах.

«Думаю, что будет ничья — 1:1», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало - в 17:30 по московскому времени.