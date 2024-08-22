Агент Сутормина рассказал, что в услугах игрока были заинтересованы турецкие клубы

Агент защитника «Ростова» Алексея Сутормина Александр Клюев рассказал, почему его клиент принял решение продолжить карьеру в команде с берегов Дона.

Агент отметил, что защитник перешёл в «Ростов», так как хотел поработать с Валерием Карпиным, именно это и было его основной мотивацией.

«Были и другие клубы, заинтересованные в Сутормине. Например, несколько турецких клубов. Но вариант с «Ростовом» для Сутормина был более приоритетным», — приводит слова Клюева Sport24.

Напомним, что арендное соглашение 30-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитано до конца нынешнего сезона, после чего он станет свободным агентом, так как его контракт с «Зенитом» рассичтан до 30 июня.