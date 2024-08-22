Бояринцев рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что нужно столичному клуб для борьбы с питерским «Зенитом» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что если «красно-белые» покажут стабильный футбол, который показывает команда с берегов Невы на протяжении всего сезона, то тогда можно будет говорить о борьбе.

«Если «Спартак» покажет стабильность, то почему бы весной не побороться за чемпионство», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» встретятся уже в ближайшую субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».