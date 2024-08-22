Бубнов рассказал, как «Спартаку» лучше поступить с Соболевым

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Бубнов считает, что форвард на данный момент не нужен команде Деяна Станковича, ведь мало того что он не хочет играть, так ещё и не подходит под игровую схему, к тому же, по его мнению, Соболев может негативно влиять на климат внутри клуба.

«Более того, такой Соболев и дублю не нужен, будет там ещё разлагать дисциплину. От него нужно избавляться, чтобы не платить большую зарплату», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что Соболев был отстранен от тренировок с основной командой после первого тура РПЛ.