Канчельскис: 90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьере нападающего Артёма Дзюбы, который на данный момент находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом».

Эксперт считает, что у форварда получилась достойная карьера, хотя у него и не получилось раскрыться в «Спартаке» и наладить контакт с некоторыми специалистами.