Канчельскис: 90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьере нападающего Артёма Дзюбы, который на данный момент находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом».
Эксперт считает, что у форварда получилась достойная карьера, хотя у него и не получилось раскрыться в «Спартаке» и наладить контакт с некоторыми специалистами.
«90% российских игроков могут только мечтать о такой карьере, как у Дзюбы. И Артем еще способен поиграть 1-2 года, если у него есть желание и мотивация. Не списывал бы его со счетов», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
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