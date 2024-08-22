Мостовой рассказал, в каком клубе РПЛ мог бы продолжить карьеру Антон Миранчук

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, вк какой команде Российской премьер-лиги мог бы продолжить карьеру Антон Миранчук.

Экс-игрок сборной России считает Миранчук хорошим футболистом, который везде смог бы подойти.

«Хочет ли руководство «Динамо» взять его? Не знаю, но я вижу, что Миранчук смог бы найти себе место в клубе. Да, там есть конкуренция, но Антон никому не уступил бы», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Напомним, что 28-летний футболист на данный момент находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским «Локомотивом».