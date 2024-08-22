Нападающий «Янг Бойз» Мешак Элиа близок к переходу в «Краснодар», об этом сообщает FourFourTwo.

По данным источника, «быки» улучшили свое предложение, которое составляет восемь миллионов евро, а швейцарцы всерьез раздумывают согласиться на трансфер игрока даже несмотря на негласный запрет на сделки с российскими командами. Отмечается, что если игрок согласится на переход, то будет получать зарплату в один миллион евро, а также солидные бонусы.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий сборной ДР Конго принял участие в семи играх во всех турнирах и смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.