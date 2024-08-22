Генич: «У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернётся в «Локомотив»

«У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернётся в «Локомотив». Слишком долго свой же не может найти команду, а «Локомотив» никого не может приобрести. И сейчас на финише трансферного окна, чтобы из Европы найти игрока — очень сложно, у Латинской Америки, как мы видим, у клуба не самые хорошие каналы», — заявил Генич в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».