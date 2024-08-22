Новичок «Крыльев Советов» Галдамес рассказал, что его удивило в России

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Галдамес высказался о впечатлениях от России.

Игрок отметил, что ранее никогда не был в России и практически ничего не знал о стране, и он думал, что люди немного холодны, однако он был удивлён их теплоте.

«Я уже увидел много красивых мест и увижу ещё больше. Пока впечатления только позитивные», — приводит слова Гальдамеса «Чемпионат».

Напомним, что игрок пополнил ряды самарского клуба в летнее трансферное окно, заключив контракт до лета 2027 года. Он уже успел провести три матча в чемпионате России сезона-2024/25 и смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.